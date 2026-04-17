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17 abr 2026 Actualizado 10:56

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Tunja

Alcalde de Samacá alerta por grave estado de vía y pide acción urgente a la Gobernación

La administración municipal insiste en un convenio para intervenir y avanzar hacia una solución definitiva

El corredor presenta más de 50 puntos críticos que afectan la movilidad y ponen en riesgo a los usuarios

El corredor presenta más de 50 puntos críticos que afectan la movilidad y ponen en riesgo a los usuarios

El corredor presenta más de 50 puntos críticos que afectan la movilidad y ponen en riesgo a los usuarios
Tunja

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco, reiteró el llamado a la Gobernación de Boyacá para atender de manera urgente el deterioro del corredor Samacá–Puente Boyacá–El Desaguadero, una vía considerada clave para la conectividad y la economía regional.

El mandatario advirtió que el tramo, de más de 20 kilómetros, presenta un avanzado estado de deterioro con al menos 50 puntos críticos.Es una vía supremamente estratégica para Boyacá y el país, pero hoy tiene huecos que ponen en riesgo la vida de las personas, afectan la movilidad y generan daños constantes en los vehículos”, señaló.

Castiblanco explicó que este corredor no solo beneficia a Samacá, sino también a municipios como Villa de Leyva, Sáchica, Tinjacá, Sutamarchán, Ráquira, Chiquinquirá, Santa Sofía y Moniquirá, por lo que su mal estado impacta directamente a varias provincias del departamento.

En ese sentido, insistió en la necesidad de ejecutar acciones inmediatas. “Se requiere una intervención urgente para tapar los huecos y evitar más siniestros. Hace pocos días se registró una pérdida humana y no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir”, afirmó.

De igual forma, el alcalde indicó que se deben adelantar estudios y diseños que permitan una solución definitiva mediante la pavimentación total del corredor. “Hemos venido solicitando desde 2024 la firma de un convenio con la Gobernación, ya que, al ser una vía secundaria departamental, no podemos intervenir sin ese respaldo. Queremos unir esfuerzos y ser parte de la solución”, agregó.

El mandatario también resaltó el papel económico de esta vía, por donde se transportan productos agrícolas como papa, cebolla, tomate y arveja hacia Bogotá, así como carga minera y flujo turístico hacia el occidente de Boyacá.

Finalmente, Castiblanco estimó que la intervención integral podría costar cerca de 80 mil millones de pesos. “Es una inversión necesaria y proporcional a lo que esta vía le aporta al país, incluso en regalías. Samacá ha contribuido significativamente al sistema en los últimos años”, puntualizó.

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