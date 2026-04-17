El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alcalde de Riohacha clama por apoyo nacional: se tomaron el distrito para amedrentar a la población

Riohacha, la capital de La Guajira, ha vivido días de zozobra y parálisis, con su comercio cerrado durante dos jornadas debido a la acción de bandas criminales. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el alcalde Genaro Redondo describió la situación como un “conflicto absurdo que se vive en todo el país” y que ahora afecta directamente a su distrito.

Según explicó, la situación se generó por la difusión de informaciones que se viralizaron rápidamente, sembrando un profundo miedo en la población.

El alcalde señaló que, aunque hubo “hechos aislados” que se enmarcaron en una “estrategia desafortunada”, el principal impacto provino del amedrentamiento generado por un grupo que difundió información que se viralizó.

Esto provocó un efecto de temor en una población que supera los 240.000 habitantes, llevando al cierre de comercios. Las autoridades locales, junto con las fuerzas militares y de la policía, tuvieron que ampliar sus capacidades para atender la situación, aunque inicialmente se mostraron insuficientes ante la magnitud del pánico.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:57 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: