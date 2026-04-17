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17 abr 2026 Actualizado 18:39

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Alcalde de Riohacha clama por apoyo nacional: se tomaron el distrito para amedrentar a la población

El alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles, confirmó que tanquetas y refuerzos policiales buscan restaurar la calma tras dos días de cierre comercial.

Alcalde de Riohacha clama por apoyo nacional: se tomaron el distrito para amedrentar a la población

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Maria José Castro

Riohacha, la capital de La Guajira, ha vivido días de zozobra y parálisis, con su comercio cerrado durante dos jornadas debido a la acción de bandas criminales. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el alcalde Genaro Redondo describió la situación como un “conflicto absurdo que se vive en todo el país” y que ahora afecta directamente a su distrito.

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Según explicó, la situación se generó por la difusión de informaciones que se viralizaron rápidamente, sembrando un profundo miedo en la población.

El alcalde señaló que, aunque hubo “hechos aislados” que se enmarcaron en una “estrategia desafortunada”, el principal impacto provino del amedrentamiento generado por un grupo que difundió información que se viralizó.

Esto provocó un efecto de temor en una población que supera los 240.000 habitantes, llevando al cierre de comercios. Las autoridades locales, junto con las fuerzas militares y de la policía, tuvieron que ampliar sus capacidades para atender la situación, aunque inicialmente se mostraron insuficientes ante la magnitud del pánico.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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