Verifican amenaza de paro armado en La Guajira tras operativo que dejó nueve muertos de alias ‘Naín’

Luego de la operación militar en zona rural de Uribia, La Guajira, que dejó sin su estructura de seguridad y red de apoyo a alias “Naín” o “El Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Los Pachenca), se difundió en redes sociales un video amenazante en el que se anuncia un presunto paro armado de tres días en el departamento. El material es investigado por las autoridades de La Guajira.

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En el video se escucharía la voz de quien sería presuntamente alias “Naín”, quien ordena el cierre inmediato de todos los comercios y decreta un toque de queda desde las ocho de la noche, advirtiendo que sus hombres actuarán “sin compasión”. Además, se mencionan como objetivos presuntos cabecillas como ‘Jairito Herrera’ y ‘Pedro Cotes de Uribia’.

“Nuestra organización sigue comprometida con la paz y no está en contra del Estado, ni nunca lo estará. Queremos dejar en claro que en este sitio fueron abatidos 9 de nuestros miembros de nuestra organización”, señala la persona en la grabación.