Refuerzan seguridad en La Guajira con despliegue militar

La Gobernación de La Guajira lideró en Uribia un Consejo de Seguridad Departamental Extendido, con la participación de autoridades civiles, Fuerza Pública y organismos nacionales.

Durante la jornada se expusieron las preocupaciones frente a la inseguridad, las cuales fueron atendidas con medidas inmediatas en el territorio.

Como resultado del consejo, se anunció el incremento del pie de fuerza en la zona norte, así como la llegada del GAULA Élite del Ejército para combatir la extorsión. También se fortalecerán los controles en el litoral y las zonas fronterizas con apoyo de la Armada Nacional, junto con la implementación de un plan integral de vigilancia que incluye aeronaves, drones y equipos especializados en puntos críticos.

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De manera paralela, el Ejército ejecutará el plan “Corredor Seguro Guajira”, enfocado en garantizar la movilidad, proteger a la población civil y asegurar las principales vías del departamento, incluyendo la línea férrea y corredores estratégicos.

El comandante de la Primera División del Ejército, Carlos Carrasquilla Gómez, aseguró que las operaciones estarán dirigidas a recuperar la seguridad en Uribia y toda la Alta Guajira, con acciones coordinadas entre las distintas fuerzas.

Además, se confirmó la llegada de 60 nuevas unidades que reforzarán las operaciones en Maicao y apoyarán intervenciones en Manaure, ampliando la cobertura en el norte del departamento. A esto se suma la activación de mecanismos de financiamiento a través de los comités de orden público para garantizar la sostenibilidad de las operaciones.

Como parte de la ofensiva contra el crimen, la Gobernación y la Alcaldía de Uribia anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de responsables de actividades delictivas.

Con estas acciones, las autoridades buscan consolidar el control institucional en la Alta Guajira.