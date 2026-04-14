“Prefiero perder antes que negociar con la politiquería”: Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella no hará acuerdos con colectividades. / Foto: Suministrada

El aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo De La Espriella, aseguró que su campaña se mantendrá independiente y sin acuerdos con colectividades como el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U.

Según explicó, esta decisión se basa en un sondeo en el que más de 180.000 colombianos participaron y respaldaron mayoritariamente su postura de no hacer alianzas con la política tradicional.

“El pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza”, señaló.

El candidato sostuvo que su negativa a establecer acuerdos no responde a una estrategia electoral, sino a una posición de coherencia política frente a lo que calificó como prácticas de la “vieja politiquería”.

Además, aseguró que “con los de siempre no se pueden conseguir resultados diferentes” y que su “único jefe es el pueblo colombiano”.

No obstante, aclaró que su postura no excluye a ciudadanos o líderes que hagan parte de esos partidos, siempre y cuando actúen con integridad y quieran sumarse a su proyecto político.

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