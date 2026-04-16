Suspensión de gas en zona rural de Piedecuesta en Santander, por daño en tubería tras lluvias

El servicio de gas natural fue suspendido en la vereda Pajonal, zona rural del municipio de Piedecuesta, luego de que una creciente dañara la tubería que abastece a este sector, informó la empresa Metrogas S.A. E.S.P.

De acuerdo con un comunicado oficial, la interrupción se realizó a partir de las 10:45 p. m. del miércoles 15 de abril de 2026, como medida preventiva ante un evento de fuerza mayor. La afectación se originó por el aumento del caudal de una quebrada que atraviesa la vereda, lo que provocó daños en la infraestructura del sistema de distribución.

La compañía señaló que su equipo técnico ya se encuentra atendiendo la emergencia con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible y garantizar condiciones seguras para los usuarios.

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Metrogas también hizo un llamado a la comunidad para que, una vez se supere la contingencia, siga de manera estricta las recomendaciones que serán entregadas para la reactivación del servicio, con el fin de evitar riesgos.

Hasta el momento no se ha informado un tiempo estimado para la normalización del suministro en esta zona rural de Piedecuesta.