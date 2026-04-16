Segundo manatí muerto en Barrancabermeja en menos de una semana

En menos de una semana, ya son dos manatíes muertos en la ciénaga San Silvestre.

Un manatí antillano macho, de 2,80 metros y 250 kilos, apareció muerto en la ciénaga San Silvestre, según confirmó la Alcaldía de Barrancabermeja.

El caso se conoce pocos días después del reporte de un manatí bebé muerto en la misma zona, lo que encendió las alertas de las autoridades ambientales.

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Tras el reporte, autoridades y pescadores sacaron el cuerpo del manatí de la ciénaga para iniciar la necropsia y establecer las causas.

El secretario de Ambiente, Leonardo Granados, aseguró que desde la administración distrital se están gestionando acciones para frenar estos hechos.

“Como Gobierno continuamos gestionando acciones contundentes para frenar estos hechos”, señaló el funcionario.

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Ante la repetición de casos, la Alcaldía anunció una reunión urgente con la Procuraduría Ambiental y Agraria de Santander, con el objetivo de coordinar un plan integral que permita proteger al manatí antillano, una especie en riesgo de extinción.

Las autoridades buscan reforzar las medidas de conservación en la ciénaga San Silvestre, uno de los principales hábitats de esta especie en la región.