Chevron amplía operaciones petroleras en Venezuela tras firma de acuerdo con Miraflores

El Gobierno de Venezuela firmó un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

¿Qué dice el acuerdo?

Este acuerdo, firmado en un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, aumentó al 49 % la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia y también otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según explicó en el evento Javier La Rosa, representante de Chevron.

El campo petrolero Ayacucho 8 está ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, el yacimiento de crudo extrapesado más grande del mundo.

En el acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el representante de Chevron agradeció por la “gran colaboración entre el Gobierno venezolano y el Gobierno americano” y el apoyo que ha recibido la compañía para “mantener y crecer” sus operaciones en las tres empresas mixtas en las que gestiona, aseguró, “la mayor producción del país”.

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Consideró que la implementación de la reforma de hidrocarburos promulgada recientemente permitirá acelerar el desarrollo de los activos de Chevron y también la producción de petróleo en el país suramericano.

La mano de Washington

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo se suscribe luego de “días en negociaciones” y lo señaló como un ejemplo de perseverancia, compromiso y “de que sí hay caminos legales, con el nuevo marco normativo, para que las inversiones” estén seguras en Venezuela y tengan “un porvenir próspero”.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, espera que el acuerdo permita “dar importantes avances en materia de producción” y aseguró que los ingresos irán “directamente” a un “beneficio compartido” entre ambas naciones.

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“Siempre aprovecho para insistir en que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones, siempre se lo digo a la embajadora (de EE.UU., Laura Dogu), al Gobierno, porque también es una manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela, que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea, sino que estamos apostando al futuro”, agregó.

¿Quiénes firmaron?

El documento fue firmado por Hector Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA); Eduardo Pinto, vicepresidente de exploración y producción de PDVSA y presidente Corporación Venezolana de Petróleo; y por Mariano Vela y Mario Gandara, presidente y vicepresidente comercial de Chevron Venezuela, respectivamente.

Asimismo, la ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, firmó una resolución de “delimitación y otorgamiento de derechos para el ejercicio de actividades primarias” a Chevron en el Bloque Ayacucho 8.

En el acto también estuvieron presentes la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, y el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit.