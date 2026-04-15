Debate por tasas de interés: Villar defiende decisiones y niega “genocidio” en Comisión Cuarta

En medio de un debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, defendió el incremento de las tasas de interés y respondió a las críticas del Gobierno.

Villar advirtió que, si la Junta Directiva no puede sesionar por la ausencia del ministro de Hacienda, se podría generar “un veto” que limite la autonomía del Emisor. “Podría haber un veto para que el banco tome decisiones con la autonomía que asignó la Constitución y la ley”, señaló.

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El gerente explicó que las decisiones buscan contener la inflación y proteger el poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores. “Estamos tomando decisiones para evitar que se siga deteriorando el poder adquisitivo del dinero colombiano (…) para ello estamos trabajando”, afirmó.

Frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, Villar fue enfático en rechazar que el alza de tasas tenga efectos comparables a un crimen. “No es un genocidio. No estamos matando a nadie. Estamos tomando una decisión responsable en beneficio de la sociedad”, sostuvo.

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Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, pidió abrir un diálogo social sobre estas medidas. El funcionario cuestionó que la Junta del Banco de la República pueda estar respondiendo a una estrategia con “impactos políticos” y aseguró que no tiene la verdad absoluta frente al manejo de las tasas de interés.