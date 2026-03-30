Francia reúne un G7 excepcional de Finanzas, Energía y Bancos Centrales por guerra en Irán

Francia celebra este lunes una reunión del Grupo de los Siete (G7) de ministros de Finanzas, de Energía, responsables de bancos centrales y directores de otros organismos internacionales para abordar la situación generada por la guerra en Irán y su impacto en Oriente Medio y en la economía global.

Este formato sin precedentes “demuestra claramente el grado de interconexión entre las cuestiones del suministro energético y los precios”, declaró el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, al inicio de la reunión a la que se sumaron representantes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

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El ministro constató que algunos países del G7 “tienen problemas de suministro”, como Japón, mientras que otros “más bien problemas de precios”, como Francia, o “problemas económicos, problemas financieros, problemas de inflación”.

La idea de la reunión, dijo Lescure a sus interlocutores, “es seguir la evolución de la situación, intercambiar diagnósticos, en particular sobre las posibles perturbaciones en curso, algunas de las cuales se están produciendo en Asia”.

Y ante el fuerte incremento de los precios de la energía, constató que “ya hay diferencias en la respuesta” dada por diferentes países y que estas están “vinculadas en gran medida a las diferencias de situación y exposición a la crisis”.

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El encuentro, por videoconferencia, comenzó en torno a las 13.00 horas locales (11.00 GMT), según un portavoz del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, que ejerce este año la presidencia del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido y Japón).

El objetivo será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos, según había avanzado Lescure la semana pasada al anunciar su convocatoria: se trata de “entender qué está ocurriendo”, señaló.

Estados Unidos ha solicitado el apoyo del G7 para ayudar a detener el bloqueo iraní de la ruta marítima del estrecho de Ormuz, vital en el comercio de petróleo y otros bienes esenciales.

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