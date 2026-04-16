Oneida Colmenares enfrenta cierre del caso de su hijo con el corazón roto: “la justicia me falló”

En entrevista con Dos Puntos, Oneida Colmenares expresó una profunda tristeza y desilusión tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de cerrar el caso de su hijo Luis Andrés Colmenares.

Un fallo que, según sus palabras, la encontró de luto no solo por la pérdida de su hijo hace 16 años, sino por la percepción de una justicia que le ha fallado una y otra vez.

“Hoy me siento muy triste. Hoy mi vestido, mi vestimenta que llevo yo a la corte, es como comencé de luto con mucha tristeza“, expresó. Lo más doloroso para ella y un punto que subrayó la desconexión entre las instituciones y las víctimas es que se enteró del fallo a través de los medios de comunicación.

“Porque a mí la notificación me llega después de que ya los medios saben el fallo”, lamentó.

“Lo mataron; yo conocía mucho a mi hijo"

Oneida Colmenares se alza hoy como la voz de “todas esas mamás que han llorado por sus hijos, han pedido justicia y no la han tenido“. Su experiencia la convirtió en un símbolo de la frustración que muchas madres colombianas sienten ante una justicia que, a su juicio, “no falla” en el sentido de no cumplir con su cometido.

“Más muchas mamás que hemos visto cómo nos han matado a nuestros hijos. Y aquí la justicia de Colombia no falla. Hoy así me siento, muy triste”, reiteró.

La madre de Luis Andrés Colmenares insistió, como hace 16 años, en que su hijo fue asesinado: “Lo mataron; yo conocía mucho a mi hijo. Eso no fue un accidente. A mi hijo me lo asesinaron”.

Para ellas, las heridas en su rostro no eran producto de una caída accidental, sino “golpes de pelea”. Aunque reconoció que su hijo no tenía muchos amigos, señaló a Laura Moreno, una persona cercana, quien sí tenía un exnovio, Carlos Cárdenas.

Oneida Colmenares especula que Laura Moreno “utilizó” a su hijo. Sobre Carlos Cárdenas, confesó no saber nada él, indicando que en un punto del proceso, dejó los juzgados de Paloquemado para iniciar un “proceso para mí, para mi sanación”.

“Es difícil porque de verdad yo estoy viva por la misericordia de Dios”

Ante la pregunta de cómo se recupera ante este dolor, Oneida Colmenares atribuyó su resiliencia a la fe: “Es difícil porque de verdad yo estoy viva por la misericordia de Dios. Solamente lo logra uno de la mano de Dios. Él es el que me ha levantado y me tiene aquí con la valentía, con la cara en alto y orgullosa de ser la mamá de Luis Andrés”, manifestó.

Un aspecto que para la mamá de Luis Andrés Colmenares es una sorpresa es la actitud de Jessy Quintero, cercana a su familia y amiga de su hijo. Aseguró que a lo largo de estos 16 años nunca volvió a hablar con ella ni a verla. "Nunca hemos hablado, nunca, nunca la he visto y, bueno, no, no sé nada de ella", añadió.

Ante la reciente decisión, Oneida mantiene su escepticismo, señalando la inconsistencia en las decisiones judiciales: “En el tribunal, una sala dice, ‘A mi hijo lo mataron. En otra dice, ‘No lo mataron.’ No, no, no, no. Y entonces ahí se ve, ahí se ve cómo está la justicia aquí en Colombia”.

Escuche la entrevista en Dos Puntos de Caracol Radio:

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