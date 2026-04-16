Martha Lucía Zamora sobre el caso Colmenares: “no se pudo comprobar si fue homicidio o accidente”

En diálogo con Vanessa de la Torre para Dos Puntos, la abogada Martha Lucía Zamora, fórmula vicepresidencial de Roy Barreras y quien fue fiscal del caso Colmenares, se pronunció a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en firme la absolución de Laura Moreno por su presunta vinculación en el caso.

La Corte concluyó que no existen pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de Moreno en la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares, ocurrida en octubre de 2010. Adicionalmente, la Sala de Casación Penal del alto tribunal también confirmó la prescripción de la acción penal en el caso de Jessy Quintero.

¿Cómo llegó Martha Lucía Zamora al caso Colmenares?

Martha Lucía Zamora recordó que llegó al caso en 2012, durante la gestión del entonces fiscal general Eduardo Montealegre: “Yo era la jefe de la unidad delegada ante la Corte y había tenido inconvenientes con el fiscal que en ese momento era el responsable de dos casos: el de Laura Moreno y Jessy Quintero, y el de Carlos Cárdenas”.

Ese fiscal seccional de homicidios, según contó la abogada Zamora, “había tenido algunas situaciones inconvenientes cuestionadas por algunas pruebas que había solicitado, pero también en otras cosas había avanzado muchísimo”. Por eso, por decisión del fiscal general, a ella le correspondió asumir los dos procesos.

En ese momento, las dos actuaciones ya venían con acusación, la cual cierra una importante etapa del proceso: “Ya se había formulado la acusación y quedaba un margen muy corto para la práctica de pruebas”.

¿Cómo fue la investigación de la Fiscalía en el caso Colmenares?

Zamora aseguró que asumió el caso con la responsabilidad de fortalecer la prueba que demostrara que la muerte de Colmenares “no había sido un accidente, sino que había sido un homicidio”.

De este modo, Zamora, detalló cómo comenzó la investigación del caso:

“Trabajamos con los médicos de La Misericordia y con el Acueducto de Bogotá para (recoger) todas las pruebas relacionadas con la altura del agua en el canal de El Virrey, ya que había sido un día de lluvia copiosa sobre la ciudad. También colaboramos con un físico de la Universidad Nacional, el doctor Carlos López (…) él hizo análisis muy importantes sobre la rotación del cuerpo, la caída, la velocidad, todo aquello que surgía del expediente y que resultaba ser de gran importancia”.

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