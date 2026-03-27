Demanda por inteligencia artificial eleva precios del hardware y reconfigura el mercado tecnológico

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está generando un nuevo ciclo de encarecimiento en la industria global de hardware, con impactos directos en los precios y la disponibilidad de componentes clave como memorias RAM y unidades de almacenamiento.

De acuerdo con Carolina Maldonado, vicepresidenta de Kingston Technology para Latinoamérica, la demanda impulsada por infraestructura tecnológica ha tensionado el mercado.

“La inteligencia artificial ha generado una demanda increíble de componentes… hay mucha demanda y poco abasto, y eso hace que los precios suban de una manera importante”, afirmó. Incluso, advirtió que algunos productos han registrado incrementos de hasta el 200% en pocos meses .

Este fenómeno responde principalmente a la necesidad de grandes volúmenes de memoria DRAM para procesar datos y unidades SSD para almacenarlos, elementos fundamentales en el desarrollo y operación de modelos de inteligencia artificial.

Oferta limitada, transición tecnológica y presión de grandes jugadores

El encarecimiento no solo está relacionado con la demanda, sino también con las limitaciones estructurales de la industria de semiconductores, que enfrenta altos costos de producción y tiempos prolongados para adaptar sus líneas tecnológicas.

Según explicó Maldonado, la transición hacia tecnologías más avanzadas —como DDR5— implica ajustes complejos en la manufactura, lo que restringe la capacidad de respuesta inmediata del mercado.

A esto se suma la presión de grandes compañías tecnológicas, que están dispuestas a pagar más por asegurar suministro.

“Hay jugadores que pueden pagar más y están absorbiendo gran parte de la oferta, lo que deja bajo presión a fabricantes y usuarios finales”, explicó Jean-Pierre Cecillon, director regional para Sudamérica de Kingston .

Usuarios compran menos capacidad: la “involución tecnológica” del mercado

Uno de los efectos más visibles de este contexto es el cambio en los hábitos de consumo. Ante el aumento de precios, los usuarios están optando por dispositivos con menor capacidad de almacenamiento o memoria.

“Cuando el precio sube, la demanda cambia. Usuarios que antes compraban mayores capacidades ahora buscan opciones más accesibles”, explicó Cecillon.

Este fenómeno, descrito como una “involución tecnológica”, responde directamente a la dinámica de oferta y demanda: mientras algunos actores concentran la capacidad de compra, otros ajustan sus decisiones para mantenerse dentro de su presupuesto.

Aunque se ha hablado de una posible crisis de desabastecimiento, desde la industria matizan el panorama. Según Maldonado, el mercado sí tiene producto disponible, pero la demanda se ha reducido debido al aumento de precios.

“Hoy encuentras producto, pero la demanda no es real. Si el mercado volviera a su ritmo normal, no habría suficiente oferta”, señaló .

Esto configura un escenario particular: no hay una escasez absoluta, pero sí una contracción del mercado, en la que el acceso a la tecnología depende cada vez más de la capacidad de pago.

La nube impulsa la demanda y redefine el negocio

En paralelo, el crecimiento de los servicios en la nube se ha consolidado como uno de los principales motores de esta transformación.

Para Jean-Pierre Cecillon, lejos de reemplazar el almacenamiento físico, la nube ha incrementado la necesidad de infraestructura.

“La nube no es un enemigo… es el servidor de alguien, y ese servidor necesita memoria y almacenamiento para funcionar”, explicó .

Este cambio ha reforzado la demanda de componentes en centros de datos, consolidando un nuevo equilibrio en el mercado tecnológico global.