Con una inversión de US$15 millones, multinacional busca expandir infraestructura de datos

Con más de 54 gigavatios (GW) de capacidad instalada a nivel mundial y un segmento hyperscale en rápida expansión, la industria de data centers en Latinoamérica experimenta una fase de consolidación y aceleración geográfica que lo marca como un referente clave a nivel Global. En medio de este contexto, uno de los grandes jugadores de la región, la multinacional Gtd anunció recientemente la adquisición del 49% de GTData por parte de InfraCorp por US$109,8 millones.

Con este movimiento estratégico, la marca inicia un ambicioso plan de crecimiento y expansión que inyectará US$10 millones en Chile y US$15 millones en los mercados de Perú y Colombia durante 2026.

En el país, la fase de crecimiento será liderada por Gtd Colombia, entidad que ya contempla una hoja de ruta que incluye la ampliación de su infraestructura en Medellín, así como la evaluación para construir nuevas instalaciones en ciudades clave como Bogotá o Barranquilla.

En la actualidad el desafío a corto plazo ya no es solo la nube, sino la inteligencia artificial (IA), puesto que demanda niveles de procesamiento y consumo energético que las infraestructuras tradicionales no siempre están en capacidad de soportar.

Frente a esta situación, Fernando Maturana, gerente General de Gtd Colombia responde que vienen llevando adelante varios proyectos para desarrollar arquitecturas y despliegues de capacidad ajustados a los requerimientos específicos de compañías de diferentes sectores de la economía “para que puedan duplicar sus capacidades habituales”.

Esta instalación, certificada por el Uptime Institute en Diseño, Construcción y Operación TIER III, responde a las más altas exigencias del ecosistema global.

Cuenta con capacidad para 208 racks de TI en salas blancas compartimentadas y una topología redundante en sistemas críticos de energía, climatización y conectividad. Esta arquitectura le permite garantizar un tiempo de actividad anual del 99,982%, estándar requerido para operaciones de misión crítica que no pueden permitirse interrupciones.

La infraestructura cuenta con paneles solares instalados en la terraza del edificio, que generan parte del consumo energético de la operación. Este esfuerzo le valió el Sello de Energía Verde de EPM y la certificación Green Data Center ECO II, otorgada por ICREA, consolidándolo como un referente “green” en la región.

Para Fernando Maturana, esta inversión trasciende las fronteras del sector tecnológico, al convertirse en un catalizador que impacta directamente la productividad empresarial, atrae inversión extranjera y genera empleo altamente calificado. Además, subraya que, en economías emergentes como la de Colombia, este tipo de desarrollos son un vehículo clave para reducir las brechas en el acceso a servicios digitales y acelerar la innovación a gran escala.

Dentro de este ecosistema de data centers, GTData ya suma 11 espacios en la región y avanza en la consolidación de una red interconectada capaz de responder a las más altas exigencias y necesidades del mercado actual.