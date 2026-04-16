Un hombre que habría intentado asesinar a su pareja hace 16 años fue capturado en Urabá
La víctima tenía 16 años cuando fue atacada con arma blanca por el hoy capturado.
La policía de Urabá informó que hizo efectiva una orden de captura contra un hombre que era requerido por la justicia desde el 2010, cuando habría atacado a su entonces pareja sentimental, una menor de edad de 16 años,
El hombre fue capturado en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, donde pretendía pasar desapercibido, pero la policía lo ubicó y ahora deberá responder por el presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
“Los hechos por los cuales es requerido se remontan al año 2010, cuando presuntamente agredió con arma cortopunzante a su compañera sentimental, quien para ese momento era menor de edad, causándole heridas de gravedad que requirieron atención hospitalaria. Esta persona presenta además antecedentes por violencia intrafamiliar, lesiones personales e inasistencia alimentaria”, reportó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá.
La acción judicial se hizo mediante la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) en esa subregión antioqueña.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio