Venezuela: Vladimir Padrino López será el nuevo ministro de Agricultura

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al exministro de Defensa, Vladimir Padrino López, como nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Tierras en sustitución de Julio León Heredia, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2025.

“(Padrino López) asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, indicó Rodríguez en su canal de Telegram.

El pasado 18 de marzo, la presidenta encargada destituyó a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en el país, y designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas.

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Padrino López ocupó esta cartera de Estado desde el 24 de octubre de 2014, designado tras una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer período presidencial de Maduro.

No ha sido el único cambio

Desde el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada como presidenta encargada, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, entre ellos la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario de origen colombiano Alex Saab, quien estuvo preso en Estados Unidos y era cercano a Maduro.

La mandataria encargada inició un proceso de acercamiento con la Administración de Donald Trump -a quien ha llamado “socio y amigo”- y ha recibido en la capital venezolana a varios altos funcionarios estadounidenses, como los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum, respectivamente.

Depurando la rama militar

Con menos de cuatro meses encargada de la presidencia de Venezuela, depuró los mandos militares para alinearlos a Estados Unidos, la fuerza detrás de su poder.

Destituyó a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, cargo que ocupó por un récord de casi 12 años, y nombró en su lugar a Gustavo González López, que antes comandó las dos agencias de inteligencia acusadas de tortura.

Además sustituyó al comandante operacional, que es el segundo al mando, y a los jefes de todos los componentes de la Fuerza Armada.

Estos nombramientos solo son posibles con el aval de Washington.

Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino Lopez. Ampliar Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino Lopez. Cerrar

Subordinación absoluta

Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino. Tarek William Saab renunció en febrero a la fiscalía general después de casi una década de justicia que expertos tildan de servil al chavismo, y ahora será jefe de un programa dedicado a promover expresiones culturales tradicionales.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo. Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura y 15 millones por la de Padrino.

Los militares, pilar del chavismo, le expresaron respaldo irrestricto a Delcy en ausencia del líder izquierdista. El propio Padrino, en el cargo desde 2014, un récord de permanencia en ese puesto, juró su “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez.

“Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, agregó la mandataria interina.