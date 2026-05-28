América vs Macará: Fecha y hora del partido de Copa Sudamericana

América de Cali afronta una jornada decisiva en la Copa Sudamericana con la obligación de sumar en casa para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental. El conjunto escarlata ha perdido solo uno de sus cinco compromisos en la fase de grupos, registrando dos victorias, dos empates y una derrota, precisamente ante Club Atlético Tigre en territorio argentino.

El equipo colombiano buscará apoyarse en el ambiente del estadio Pascual Guerrero y en su rendimiento como local para sacar adelante un resultado positivo. Incluso, América podría avanzar de ronda perdiendo, aunque para que eso ocurra Tigre tendría que dejar puntos en casa frente a Alianza Atlético, equipo que ya llega eliminado a esta última jornada.

Además, el conjunto caleño intentará cerrar el semestre de mejor manera luego del duro golpe recibido en el torneo local, donde quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2026 frente a Independiente Santa Fe con un contundente marcador global de 5-1.

Por el lado de Macará, el panorama es mucho más favorable. El equipo ecuatoriano tiene prácticamente asegurada su clasificación a la siguiente ronda, aunque este compromiso definirá si accede directamente a los octavos de final o si deberá disputar la repesca frente a un club proveniente de la Copa Libertadores.

Macará ha demostrado una gran fortaleza jugando como visitante en esta edición del certamen, ya que consiguió fuera de casa la mayoría de sus puntos. El conjunto ecuatoriano ganó los dos partidos disputados en territorio rival y registra cinco victorias en sus últimos diez encuentros como visitante entre todas las competiciones, números que lo convierten en un rival peligroso para América en Cali.

¿Cuándo y cómo ver el partido?

El último partido de la fase de grupos por Copa Sudamericana del equipo de la ciudad de Cali se jugará jueves 28 de mayo las 7:30 pm en el Estadio Pascual Guerrero y usted podrá vivir este partido a través de la señal de el fenómeno del Fútbol y el minutoa minuto del partido en el portal web de Caracol Deportes.