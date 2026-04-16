Concepción en Santander se prepara para elegir alcalde en jornada atípica este domingo 19 de abril

El municipio de Concepción, en Santander, vivirá este domingo 19 de abril una nueva jornada electoral para elegir alcalde, tras la declaratoria de nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 5.328 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en estos comicios atípicos.

Del total de votantes, 2.577 son mujeres y 2.751 hombres, quienes podrán sufragar en siete puestos de votación distribuidos entre la cabecera municipal y seis zonas rurales. En total, se instalarán 18 mesas para garantizar el desarrollo de la jornada democrática.

Como parte de las medidas para asegurar la transparencia del proceso, en el puesto de votación urbano se implementará un sistema de autenticación biométrica que permitirá validar la identidad de los electores.

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Además, la Registraduría designó 135 jurados de votación, de los cuales 108 serán titulares y 27 remanentes, quienes recibirán capacitación para cumplir adecuadamente sus funciones durante la jornada.

La elección en Concepción se realizará con base en el Decreto 100 del 23 de febrero de 2026, expedido por la Gobernación de Santander, luego de que se anulara el proceso electoral anterior.

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Las autoridades invitaron a los ciudadanos a consultar previamente su puesto de votación a través de la página web de la Registraduría y participar de manera activa en este proceso, que busca garantizar la legitimidad democrática en el municipio.

La entidad reiteró su compromiso con la transparencia, integridad y correcta logística electoral, con el fin de que los concepcioneros puedan elegir a su nuevo mandatario en condiciones óptimas.