Ecopetrol y Frontera impulsan regasificación en Puerto Bahía

Ecopetrol y Frontera Energy anunciaron que la planta de regasificación en Puerto Bahía, ubicada en Cartagena, entrará en operación en diciembre de 2026, convirtiéndose en la segunda infraestructura de este tipo en Colombia.

Esta iniciativa surge para abordar el creciente déficit de gas natural en el país, que según estimaciones alcanza en la actualidad el 20% del consumo interno

La planta utilizará la infraestructura portuaria existente de Frontera Energy y complementará la regasificadora SPEC GNL ya operativa en la misma ciudad.

El presidente de Frontera, Orlando Cabrales manifestó la planta iniciará con una capacidad de 126 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), y se espera que alcance un máximo de 400 millones de pies cúbicos diarios en el tercer año de operaciones, mediante ampliaciones rápidas.

Este gas importado beneficiará principalmente a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y la Costa Atlántica, fortaleciendo el suministro para distribuidores, comercializadores y termoeléctricas.

La inversión total proyectada ronda los US$80 millones, enfocados en buques regasificadores, conexiones de infraestructura y contratos de suministro.

El presidente de Frontera Energy, Orlando Cabrales destacó que la planta atenderá directamente el déficit actual del país, con una escalabilidad que garantiza seguridad energética a largo plazo.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado enfatizó que esta regasificadora representa una alternativa estratégica para superar las limitaciones en la producción doméstica de gas, acelerando importaciones ante el faltante estructural.