Autoridades advierten que homicidios se han aumentado en un 88% en Montería

Montería

Tras un encuentro de seguridad realizado recientemente en Montería, las autoridades revelaron que los casos se homicidio se han aumentado en comparación con el año anterior para la misma fecha. Según los datos, los hechos de sangre se han disparado en más del 80%.

“El balance presentado, evidenció que en lo corrido de 2026 se han registrado 15 homicidios, frente a 8 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 7 casos, equivalente al 88%. En la zona urbana, los casos pasaron de 4 a 10, y en la zona rural de 4 a 5”, reveló la administración municipal.

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Frente a lo expuesto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, enfatizó en que estarían adelantando acciones tendientes a contrarrestar la criminalidad. En ese sentido, anunció una recompensa de hasta 25 millones de pesos a quien suministre información que permita la captura de los 8 más buscados en la capital cordobesa.

“Estamos enfrentando esta situación con total responsabilidad y decisión. No vamos a permitir que el delito gane terreno en Montería. Hemos tomado decisiones claras junto a la Policía para reforzar la seguridad, mejorar la capacidad de reacción y avanzar en investigaciones que nos permitan judicializar a los responsables”, expresó el alcalde.

“Estos resultados nos obligan a redoblar esfuerzos. Por eso hemos establecido un trabajo permanente con la Policía Metropolitana, fortaleciendo la inteligencia, la investigación criminal y los operativos en territorio. Aquí no vamos a bajar la guardia”, agregó el mandatario.

Reportes operacionales de la fuerza pública

“Como parte de la respuesta institucional, en 2026 se han realizado 388 capturas, entre ellas 116 por tráfico de estupefacientes, 37 por lesiones personales y 12 por porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, se han incautado 1.114 armas, de las cuales 1.090 corresponden a armas blancas y 24 a armas de fuego”, revelaron las autoridades.

“A pesar del incremento en el número de casos, la tasa de homicidios en Montería se mantiene en 2,8 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 6,9, lo que indica que la ciudad continúa con niveles inferiores frente al contexto país”, resaltaron.

Los más buscados:

De acuerdo con las autoridades, entre los más buscados se encontrarían los siguientes: Alexander Javier Arias Arcia, alias ‘Americano’; Carlos Andrés López Escobar, alias ‘Diablo’; Carlos Julio Arteaga Morales, alias ‘Gafas’; Rober Alexander Martínez Velásquez, alias ‘Care Pollo’; César Camilo Cordero Arrieta, alias ‘Cristóbal’; John Fredy Hoyos Mejía, alias ‘Peca’; Johan Sebastián Gutiérrez Betancur, alias ‘Farid o Esteban’; y Jean Carlos Álvarez Herazo, alias ‘Satanás’.