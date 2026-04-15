Nuevo homicidio en Kennedy: fue asesinado un hombre de 54 años

Este miércoles, 15 de abril, sobre las 2:00 p.m. se registró un nuevo homicidio en Bogotá. El hecho ocurrió exactamente en el barrio Boitá, en la localidad de Kennedy.

Lea también: Violento robo en Teusaquillo: ladrones se llevaron un vehículo, pero la Policía lo recuperó

Según ha podido establecer la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima fue un hombre de 54 años, quien recibió heridas con arma de fuego. Alcanzó a ser trasladado al Hospital de Kennedy, pero falleció en el lugar.

En medio de este hecho, fue capturado un hombre de 31 años y se inmovilizó una motocicleta que estaría involucrada. Según se ha podido ver en las imágenes, un carro gris terminó colisionando con esa motocicleta.

Le puede interesar: Capturan en Bogotá a mujer con circular roja de Interpol: drogaba y robaba hombres en Argentina

El capturado registra antecedentes por hurto y violencia intrafamiliar. La Policía está recolectando pruebas para lograr establecer si se trató de un sicariato o de un intento de hurto que se salió de control.