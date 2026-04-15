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15 abr 2026 Actualizado 22:07

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Bogotá

Nuevo homicidio en Kennedy: fue asesinado un hombre de 54 años

El hecho ocurrió sobre las 2:00 p.m. en el barrio Boitá. Fue capturado un hombre de 31 años.

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Este miércoles, 15 de abril, sobre las 2:00 p.m. se registró un nuevo homicidio en Bogotá. El hecho ocurrió exactamente en el barrio Boitá, en la localidad de Kennedy.

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Según ha podido establecer la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima fue un hombre de 54 años, quien recibió heridas con arma de fuego. Alcanzó a ser trasladado al Hospital de Kennedy, pero falleció en el lugar.

En medio de este hecho, fue capturado un hombre de 31 años y se inmovilizó una motocicleta que estaría involucrada. Según se ha podido ver en las imágenes, un carro gris terminó colisionando con esa motocicleta.

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El capturado registra antecedentes por hurto y violencia intrafamiliar. La Policía está recolectando pruebas para lograr establecer si se trató de un sicariato o de un intento de hurto que se salió de control.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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