Violento robo en Teusaquillo: ladrones robaron un vehículo, pero la Policía lo recuperó

En las últimas horas, se registró un violento robo en el barrio Palermo, en la localidad de Teusaquillo. Varios delincuentes abordaron e intimidaron a un ciudadano que iba en su vehículo. Los ladrones lograron bajar a esta persona, lo dejaron en el lugar tirado y posteriormente comenzaron la huida.

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Inmediatamente sucedió el hecho, la víctima del robo denunció ante la Policía Nacional con el fin de recuperar su vehículo. En ese sentido, el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, las autoridades iniciaron un plan para conseguir ese objetivo.

Debido a la información aportada a las patrullas de vigilancia, uniformados del CAI Perdomo lograron ubicar el vehículo en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Madelena. Para fortuna de la víctima, el vehículo fue rescata y ya le fue devuelto en óptimas condiciones.

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La Policía Nacional hace nuevamente una invitación a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 y a colaborar con información que permita la identificación y captura de los responsables. “La participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad”, dice la institución.