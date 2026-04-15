Tierras con nexos paramilitares recuperadas por la ANT en la Sierra Nevada pasan al pueblo Kogui/ ANT

Magdalena

Agencia Nacional de Tierras —ANT— lideró la recuperación material de predios estratégicos que habían sido utilizados como soporte financiero del paramilitarismo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se trata de los bienes rurales La Fe, con una extensión de 91 hectáreas; Quimbaya, de 89 ha, y El Refugio, de 59 ha.

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El predio La Fe, en el corregimiento Guachaca, jurisdicción del Distrito de Santa Marta, fue entregado a la comunidad indígena Kogui, se trata de un territorio profundamente importante para el desarrollo y el buen vivir de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada. Este espacio no es solo tierra, es vida, es equilibrio y es el corazón de nuestra existencia como pueblo, protegemos la naturaleza y resguardamos los sitios sagrados que habitan en estos lugares”, aseguró el gobernador kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil.

La intervención sobre los tres predios evidencia el desmantelamiento progresivo de estructuras económicas ilegales vinculadas al otrora Frente Resistencia Tayrona, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Para la Agencia Nacional de Tierras, es muy importante la entrega de este predio porque nos permite ayudar a resolver una situación crítica de hacinamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas comunidades han venido enfrentando la falta de alimentos y las limitaciones para cultivar sus propias tierras, lo que ha afectado su desarrollo”, remarcó el subdirector de Seguridad Jurídica de Tierras, Julián Ballén Reina.

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