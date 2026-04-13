¿Dónde habrá cortes de energía este martes 14 de abril en el Atlántico?: entérese aquí

Este martes 14 de abril, técnicos de Air-e Intervenida adelantarán trabajos eléctricos en la zona turística del Atlántico, como parte de las labores de mantenimiento y optimización del servicio.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Municipios y sectores afectados

Las obras principales se desarrollarán entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, lo que obligará a la suspensión del suministro de energía en áreas urbanas y rurales de Tubará, Piojó y Santa Verónica, así como en sectores como Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla, en jurisdicción de Juan de Acosta.

Impacto en zonas turísticas y rurales

Asimismo, el corte impactará a comunidades y zonas turísticas como Aquamarina, Bocatocino, El Cerrito, Aguas Vivas, Saco, Chorrera, Punta Astilleros, Bajo Ostión, Villas de Palmarito, Playas de Edriman, Playa Mendoza, Puerto Caimán, El Descanso, Juaruco, Turipaná, El Morro, Salinas del Rey, Carreto Eólico, Caño Dulce y Puerto Velero.

Mantenimiento en la subestación Cordialidad

En Barranquilla, los trabajos también incluirán mantenimiento en la subestación Cordialidad. Por ello, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. se suspenderá el servicio en Villa Olímpica, Villa Cordialidad, Metroparque, el puente de la Cordialidad, la Zona Franca Industrial del Atlántico, el Parque Industrial Los Volcanes y la Zona Franca Sofía.

Posteriormente, entre las 11:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, los cortes se trasladarán a los barrios 20 de Julio, 7 de Abril y Los Girasoles.

Trabajos adicionales

De manera adicional, se ejecutarán trabajos menores en la calle 73B con carrera 41B, en el barrio Las Delicias, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. En el barrio San Felipe, se realizarán cambios de elementos eléctricos en la carrera 23 con calle 64, en el mismo horario.

La empresa recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante las horas de interrupción del servicio.