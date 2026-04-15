Siguen los escándalos en la Cámara de Comercio de Tunja

Tunja

Caracol Radio conoció que a la Superintendencia de Sociedades llegó una queja anónima contra la Cámara de Comercio de Tunja, directivos y miembros de la junta directiva por presuntas irregularidades administrativas.

El documento, que fue presentado a inicios del mes de febrero de 2026, tiene un total de 22 puntos, en los que se le pide a la entidad de vigilancia, registro y control investigar supuestos hechos que se estarían presentando al interior de la Cámara de Comercio de la capital boyacense.

Dentro de las quejas que se encuentran en dicho documento están, entre otras cosas, contratación de personal sin cumplir los requisitos, demoras en pagos a proveedores, gastos reportados como asociados a reuniones que carecen de soporte documental, despidos injustificados y presuntas infracciones a los estatutos de la entidad.

Queja anónima contra la Cámara de Comercio de Tunja, directivos y miembros de la junta. Ampliar Queja anónima contra la Cámara de Comercio de Tunja, directivos y miembros de la junta. Cerrar

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Ante esta situación, la Superintendencia de Sociedades le solicitó, en su momento, al presidente ejecutivo de la entidad cameral, John Jairo Martínez Álvarez, pronunciarse sobre cada uno de los puntos planteados en el documento, esto con el fin de evaluar la situación al interior de la Cámara de Comercio de Tunja.

“La Superintendencia de Sociedades recibió la comunicación radicada con el numero de la referencia, en la que un ANONIMO puso en conocimiento de esta Entidad una queja en contra de la Cámara de Comercio de Tunja y sus directivos por presuntas irregularidades administrativas en la entidad cameral. Sobre el particular, y en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a esta Superintendencia por el artículo 70 de la Ley 2069 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Comercio, la Ley 1727 de 2014 y el Decreto 1074 de 2015, corresponde a esta Entidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables a las cámaras de comercio”, señala el comunicado enviado al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja.

De acuerdo con la Superintendencia, el presidente ejecutivo de la entidad, John Jairo Martínez, tenía un plazo de 10 días hábiles para contestar el requerimiento.

“En ese sentido, se solicita que se pronuncie sobre cada uno de los puntos planteados en la queja interpuesta por la persona ANONIMA y de ser necesario allegue las pruebas que considere necesarias para ejercer su derecho de defensa. Por lo anterior, la información requerida deberá ser remitida a esta Superintendencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a la recepción de esta comunicación, a los correos electrónicos: webmaster@supersociedades.gov.co y direccioncamaras@supersociedades.gov.co”, asegura el documento.