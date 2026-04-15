Se conoce el título de la primera película del universo de ‘Juego de Tronos’
‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ será el título de la nueva producción de la franquicia.
Se conoció el título de la primera película del universo de ‘Juego de Tronos’.
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Se llamará ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’, que podría cambiar más adelante.
La noticia de la película se dio a conocer en marzo y los únicos detalles de la trama anunciados son que seguirá la historia del conquistador original, Aegon I Targaryen, de las novelas de George R. R. Martin, ‘Songs of Fire and Ice’.
El guion de ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ estará a cargo de Beau Willimon, creador de la serie ‘House of Cards’ y guionista de la exitosa serie de Star Wars, ‘Andor’.
El universo de ‘Juego de Tronos’ estrenará también la tercera temporada de ‘La casa del Dragón’, además de que se espera la segunda temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’.
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Esta será la primera producción de la franquicia realizada para la pantalla grande.