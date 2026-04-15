Se conoce el título de la primera película del universo de ‘Juego de Tronos’

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 10: A throne is seen during the after party at the premiere for the sixth season of HBO's "Game Of Thrones" at TCL Chinese Theatre on April 10, 2016 in Hollywood City. (Photo by FilmMagic/FilmMagic) / FilmMagic

Se conoció el título de la primera película del universo de ‘Juego de Tronos’.

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Se llamará ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’, que podría cambiar más adelante.

La noticia de la película se dio a conocer en marzo y los únicos detalles de la trama anunciados son que seguirá la historia del conquistador original, Aegon I Targaryen, de las novelas de George R. R. Martin, ‘Songs of Fire and Ice’.

El guion de ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ estará a cargo de Beau Willimon, creador de la serie ‘House of Cards’ y guionista de la exitosa serie de Star Wars, ‘Andor’.

El universo de ‘Juego de Tronos’ estrenará también la tercera temporada de ‘La casa del Dragón’, además de que se espera la segunda temporada de ‘El Caballero de los Siete Reinos’.

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Esta será la primera producción de la franquicia realizada para la pantalla grande.