Revelan plan organizado para vandalizar el Metro de Bogotá, Transmilenio y Tren de la Sabana

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, reveló que existe un plan organizado para vandalizar las columnas de la Primera Línea del Metro, buses de Transmilenio y el tren de la Sabana en los próximos días.

De acuerdo con el cabildante, el plan fue divulgado por encapuchados a través de redes sociales, en un podcast publicado por la cuenta “Mi Ñero Qué” en el canal de YouTube “Real Canal”.

La información conocida indica que estos grupos no solo planean actuar de manera sistemática, sino que además han venido escalando sus acciones.

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En los mismos contenidos, los involucrados reconocen que ya intentaron vandalizar el Tren de la Sabana y que, en el pasado, lograron intervenir un bus de TransMilenio en movimiento, el cual circuló durante horas con grafitis visibles.

“Aquí no estamos quejándonos simplemente por un grafiti, estamos defendiendo los derechos que tenemos a movernos y a apropiarnos de forma ordenada y sostenible el espacio público. Es decir, el Sistema Metro es más que una infraestructura, es una solución de transporte sostenible y de apropiación del espacio público”, señala Quintero.

Además, en el contenido, los encapuchados describen cómo compiten entre grupos por “marcar primero” las columnas del Metro.

“El Metro ya es una realidad, la Primera Línea tiene un avance de 75,5%. Pero seguimos quedados en el diseño y ejecución de estrategias que permitan que el espacio público debajo del viaducto no sea un espacio “muerto” sino integrado a la ciudad”, enfatiza Quintero.

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Columnas del Metro, espacios culturales

El artículo 176 del Plan de Desarrollo Distrital establece que la Empresa Metro de Bogotá debe incentivar estrategias de conservación del espacio público en las áreas de influencia de las líneas y estaciones del sistema. Promoviendo espacios para alternativas culturales, ambientales, de explotación comercial y de publicidad exterior visual, entre otras.

“Pero hasta el momento no se han hecho realidad. Este es el caso del piloto de jardines verticales que la Alcaldía de Bogotá planteó implementar en 9 columnas de la Primera Línea del Metro, pero a hoy no se ha ejecutado”, señala el concejal.

Bajo esta línea, el cabildante explica que la parte baja del viaducto del Metro puede convertirse en espacios de expresión cultural, mediante la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

“Esto significa que el arte sí tiene cabida en el Metro, pero no desde la ilegalidad ni el vandalismo, sino como una apuesta cultural organizada que embellezca la ciudad y enriquezca los espacios públicos donde nos encontramos en igualdad”, precisa.

Quintero lleva más de un mes alertando sobre vandalismo en el Metro sin que se materialicen acciones contundentes por parte de las autoridades.

Asimismo, subraya que los responsables actúan con pleno conocimiento de las multas y condenas que podría configurar su actuar, pero aun así convocan a otros a participar.

“No estamos ante hechos aislados, sino frente a una estrategia organizada que busca visibilidad, posicionamiento y control territorial dentro del grafiti ilegal”, agrega.

Ante este panorama, Quintero solicita una respuesta inmediata y coordinada para que tomen cartas sobre el asunto y protejan el Metro.