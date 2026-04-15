Registraduría advierte que más de 15.000 documentos de identidad no han sido reclamados en Córdoba. Foto: prensa Registraduría Nacional del Estado Civil.

Montería

La Registraduría en el departamento de Córdoba informó que un total de 15.037 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de esta sección del país aún no han reclamado su documento.

“De los documentos pendientes por reclamar, 9.280 son cédulas de ciudadanía y 5.757 son tarjetas de identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua”, informó la Registraduría.

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“Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un (1) año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos (2) años. Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad”, agregó.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hizo un llamado a los colombianos para que reclamen el documento de identidad, “ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto”.