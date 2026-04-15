Hablan los jefes de debate de las campañas presidenciales: bases y avance de la contienda

En la alianza Hora 20 y El País en Elecciones, el turno es para escuchar a los jefes de debate de las campañas de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López y Sergio Fajardo, miembros de los equipos de campaña que hablarán sobre cómo avanza la campaña presidencial, la construcción de los programas de gobierno, la asistencia a los debates presidenciales y cómo es hacer campaña en tiempos de redes sociales y amenazas a la seguridad.

Lo que dicen los jefes de debate

Jennifer Pedraza, jefe de debate de la campaña de Sergio Fajardo, señaló que la campaña de los profesores Fajardo y Bonilla busca proponer un gobierno postpetro: “Es saldar las deudas de pobreza, de género y de violencia; no pretende ir al pasado, pero tampoco manosear las causas”.

Agregó que la propuesta es atender tres problemas: salud con un PMU de acceso a medicamentos y flujo de recursos. El segundo es seguridad y tercero, lucha contra la corrupción.

Detalló que el candidato ha aprendido a asumir una postura más contundente, “cuando hablamos de que es campaña postpetro, es que es una apuesta que se preocupa por la juventud”. Finalmente, señaló que se tomó la decisión de no ir a consultas a raíz de la naturaleza de la elección, donde Centro Democrático estaba, “sabíamos que Paloma ganaba porque había inercia de elección del congreso”.

María José Pizarro, jefe de debate de la campaña de Iván Cepeda, resaltó que el proyecto político que representa ha venido construyendo una Colombia de oportunidades y superando desigualdades históricas y territoriales, “eso implica llevar progreso; estamos cambiando y se ha hecho con éxito, pero también buscamos avanzar en reformas. Pasar a una revolución rural que implica que además de titularizar la tierra, que podamos pasar a llevar infraestructura para el desarrollo del campo”.

Incluso, manifestó que la disputa en esta elección es sobre un modelo de país, “nosotros defendemos un modelo de desarrollo solidario”.

Sobre la forma de hacer campaña en medio de condiciones de seguridad complejas, dijo que la izquierda viene de una historia de violencia, de sufrir chuzadas y de perseguimiento, “hay un aprendizaje sobre el autocuidado, uno debe tener cuidado y saber cómo nos podemos mover en los territorios. No vamos a parar, vamos a seguir recorriendo territorios. Esta semana mientras Aida estaba en Tumaco, Ipiales, Pasto y Popayán, el candidato estaba en Bucaramanga y las plazas estaban llenas”.

En cuanto a las diferencias entre Petro y Cepeda, dijo que ambos representan el mismo proyecto político, “no hay un divorcio en el modelo de país. Es una profundización de lo que se hizo bien y una reflexión de lo que se debe corregir”. Recordó que en 2022 se anunció una ruta que se ha seguido hasta el momento y que los ha llevado a que en el congreso pongamos la bancada mayoritaria, “Iván con sus matices y diferencias es una persona que no reniega de Petro, pero sí tiene estilo propio, diferente en muchos sentidos. Tanto en redes, como en medios y en plaza pública”.

David Luna, jefe de debate de la campaña la de Paloma Valencia, comentó que la candidatura de Paloma y Juan Daniel nace de un proceso democrático donde compitieron personas diferentes y con reglas de juego claro: proponer, no insultarnos, entender problemas de los ciudadanos, “además de unidad, representa que la palabra se puede respetar y honrar. Eso se ve reflejado en los números. Paloma en febrero marcaba 6% de intención de voto y tras consulta 16,8%, creció más de 10 puntos y hoy está en el 2”.

Remarcó que los ciudadanos tienen la necesidad de vivir sin miedo, “la seguridad no es solo aumento pie de fuerza, 30 mil militares, 30 mil policías, pero también que quien delinque no termine liberado”.

Sobre los problemas de seguridad en campaña dijo que lo repudiable es que en la democracia colombiana sigan amenazando a quienes quiere hacer política, “no se puede tolerar que haya grupos que digan ser guerrilleros, pero son narcotraficantes como ELN, AGC y disidencias. Hace 30 años mataron cientos de líderes, muchos de ellos candidatos y ahora repetimos la película. Solidaridad con todas las campañas, toca rechazar que eso pase y toca exigir al Estado que todos tengan garantías”.

Carolina Restrepo Cañavera, jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, aseguró que hay que recuperar la seguridad, “también hay que recuperar la confianza, no solo de ciudadanos hacia el gobierno, sino del país en el exterior por el tema de la inversión, de la economía”. Señaló que no se sabe con qué se va a encontrar el próximo, “por eso tenemos que asumir que no conocemos cómo estamos”.

Por otro lado, dijo que Abelardo de la Espriella no es ni Bukele ni Milei, es Abelardo de la Espriella, “José Manuel y Abelardo están por una convicción. Quieren llegar a la presidencia, pero no a costa de todo”. Además, dijo que aceptarán apoyos de personas, pero no de colectividades o partidos.

Leonardo Huerta, jefe de debate de Claudia López y candidato vicepresidencial, planteó que que hay dos modelos del gobierno: unos candidatos que quieren llegar a presidencia para extraditar y encarcelar expresidentes, “nosotros buscamos llevar soluciones a problemas del país”. Contó que durante su recorrido profesional resolvió 130 mil casos y protegí al salud como derecho humano, Claudia López demostró cómo se sorteó una pandemia, “nosotros buscamos garantizar la vida y ofrecer soluciones”, pues remarcó que atender los problemas del sector salud es una de las prioridades de la campaña.

Sobre el distanciamiento de Claudia López con algunos sectores políticos, dijo que ella ha enfrentado a la corrupción, “esa es la línea roja de ella. Nosotros hemos planteado que lo que queremos es recoger a todos los sectores para consolidar unos acuerdos y reformas que se requieren”.

Escuche el debate completo a continuación: