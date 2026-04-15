Capturan en Bogotá a mujer con circular roja de Interpol: drogaba y robaba hombres en Argentina

Uniformados de la la localidad de Chapinero lograron la captura de una mujer de 27 años, que es solicitada mediante circular roja de Interpol en Argentina.

Mientras los uniformados adelantaban actividades de registro y control en el barrio Rosales, al abordar a una ciudadana y solicitar antecedentes, evidenciaron que presentaba una orden judicial.

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De acuerdo a las investigaciones, esta persona en Argentina, al parecer a través de una aplicación de citas, contactaba a sus víctimas y, posteriormente, acordaba encuentros en clubes nocturnos o viviendas, donde, luego de ganarse su confianza, les suministraba en bebidas alcohólicas una sustancia tóxica con la que los dejaba en estado de indefensión y así robaba elementos de valor, dinero y documentos.

Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito de hurto agravado emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 56 de Argentina.