María Luisa Pedraza operaba como «gerente de facto» de Ecovivienda: Fiscalía

El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Tunja fue escenario en la mañana del miércoles 15 de abril de la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y, la gestora social, María Luisa Pedraza Canaria.

El fiscal del caso, Óscar Fernando Díaz Rodríguez hizo un recuento de las acciones adelantadas por María Luisa Pedraza y la delegación que le dio Krasnov una vez posesionado en la alcaldía de Tunja.

«La señora participó en la campaña de Mikhail Krasnov y una vez electo dentro del equipo de empalme fue designada la ingeniera metalúrgica, María Luisa Pedraza, como enlace para Ecovivienda».

Así mismo comentó que la Gestora Social fue la que llevó al gerente de Ecovivienda a quien le daba órdenes.

«Inició una serie de actuaciones como si fuera la gerente, coordino la gerencia de Eduardo Ernesto Camargo, presidía reuniones con contratistas, entrega de vivienda, vinculación y contratación de personal, así mismo decidía sobre obras como la construcción de un parque en el barrio Patriotas».

Según la fiscalía, las acciones de María Luisa Pedraza se hicieron en la empresa Ecovivienda, a comienzos de 2024 cuando se posesionó el alcalde y se presentaron hasta mediados de 2025 cuando los medios de comunicación empezaron a revelar sobre la influencia de la mamá de la mujer del alcalde, Sara Catalina Pedraza en la administración municipal.

Era tal el poder que mostraba la ingeniera, Pedraza Canaria que, «participó en la autorización del patrimonio autónomo del proyecto de vivienda de interés social, Bellavista II».

De igual manera el fiscal advirtió las pretensiones que tenía de ubicar una persona cercana a ella en la interventoría de ese proyecto de vivienda.

«El constructor César David González fue citado en una cafetería en la calle 20 en la que le solicitan que apoye a una persona allegada a Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque y María Luisa Pedraza para nombrar a una persona como interventora en ese proyecto de vivienda ubicado en el suroriente de Tunja quien no cumplía con los requisitos legales».

Dijo el fiscal del caso, Óscar Fernando Díaz Rodríguez que la señora Pedraza Canaria daba órdenes, nombraba personal y contratistas, actuando como “gerente de facto” de Ecovivienda.

La fiscalía les imputó tanto al alcalde, Mikhail Krasnov como a la Gestora Social y suegra del mandatario, María Luisa Pedraza Canaria los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, abuso de función pública, interés indebido en la celebración de contratos y a la señora Pedraza además el de usurpación de funciones públicas, pues era una particular.

De acuerdo con las conductas y los delitos imputados por el fiscal, al alcalde, Mikhail Krasnov las penas van desde los 16 y hasta los 255 meses de prisión y a María Luisa Pedraza las penas van desde los 16 y hasta los 162 meses de cárcel.

La fiscalía finalmente retiró la solicitud de medida de aseguramiento, al considerar que ya no era necesaria, pues las condiciones de Krasnov cambiaron toda vez que el Consejo de Estado confirmó la nulidad de su elección y en cualquier momento sale del cargo.