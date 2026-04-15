Magisterio cordobés se suma a la jornada de paro convocada para este 15 de abril en el país. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández

Montería

Cerca de 13.000 docentes de Córdoba se sumarían a la jornada de paro este miércoles, 15 de abril, alegando mala prestación en los servicios de salud y exigiendo reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

Según los educadores, este día fue declarado “netamente sindical” en el departamento, donde más de 200.000 estudiantes estarán fuera de las aulas de clases.

Más información Autoridades mantienen la alerta en punto crítico de San Pelayo tras colapso de obra en el río Sinú

En Montería, la jornada se ha convocado para las 8:00 a.m., donde los manifestantes protestaran en las afueras de la oficina del Fomag, en la calle 24 con carrera 12 y luego marcharan hasta el parque Laureano Gómez, en el centro de la ciudad.

Mientras, en el resto de municipios la Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR), dispuso que “maestros, maestras y trabajadores de la educación se concentrarán en el municipio don de laboran, frente al prestador del servicio de salud prioritario a partir de las 8:00 a.m.”.