Madonna revela el nombre, la portada y la fecha de lanzamiento de la secuela del disco ‘Confessions’

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 15: Madonna arrives for the World premiere of "The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years" at Odeon Leicester Square on September 15, 2016 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage) / Karwai Tang

Este miércoles, la cantante y productora discográfica estadounidense Madonna ha anunciado el nombre, la portada y la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, “la reina del pop” publicó la portada del disco, en la que aparece sentada sobre unos parlantes, vestida con lencería morada y una tela rosa sobre su rostro y parte de su cuerpo.

‘Confessions on a Dancefloor: Part II’, la continuación de su exitoso álbum de 2005, será lanzada el 3 de julio.

Además, a través de sus historias y su cuenta oficial de YouTube, publicó un adelanto de su próxima canción titulada “I Feel So Free”.

El martes había eliminado todas sus publicaciones de Instagram, escribiendo parte de la letra de su sencillo de “Hung Up” en su perfil.

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También, al ingresar a su página de internet, se podía leer la frase ‘Confessions II’.