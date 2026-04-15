Actores originales de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ regresan para una nueva entrega

Elijah Wood & Sir Ian McKellen during The 59th Annual Golden Globe Awards - New Line After Party at Beverly Hills Hilton in Beverly Hills, California, United States. (Photo by J. Vespa/WireImage for InStyle Magazine) / J. Vespa

Este martes se confirmó el regreso de varios actores de la trilogía original de ‘El Señor de los Anillos’, para la próxima entrega de la franquicia.

Se trata de ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’.

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El actor inglés Sir Ian McKellen regresa como Gandalf, y el estadounidense Elijah Wood vuelve como Frodo Bolsón y Lee Pace retoma su papel de Thranduil.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Kate Winslet.

Además de dirigir la película, Andy Serkis interpreta a Gollum/Sméagol.

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Esta nueva entrega de la saga se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2027.