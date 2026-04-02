Roy descarta apoyar a Paloma: “Tendrían que resucitar a los 6402 inocentes asesinados”

Ya cantan cada vez menos días para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, y crecen los rumores sobre las posibles alianzas que vendrían en una eventual segunda vuelta.

Una de los rumores que se ha escuchado en los últimos días, es de la separación de Roy Barreras con el presidente Gustavo Petro, y un posible apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, en caso de que gane la primera vuelta.

Sin embargo, ante los rumores de un presunto apoyo a Paloma Valencia, el candidato presidencial Roy Barreras aseguró que no existe la posibilidad de que vote por un “falso centro” y por quienes no apoyan a las víctimas.

“Primero tendrían que resucitar a los 6402 inocentes asesinados y sobre el cadáver de las víctimas de las masacres paramilitares, pedir perdón el uribismo en pleno”, dijo.

Roy rechazó apoyo a extremos

El candidato presidencial rechazó nuevamente apoyar a alguien que representa los extremos.

“No existe, óiganlo bien, NO existe posibilidad alguna de que yo vote por el falso centro de la pareja uribista Paloma-Oviedo. Y los cerca de 600.000 colombianos que votaron nuestra consulta y los 250.000 colombianos que votaron conmigo lo saben porque me han acompañado en la defensa de la paz, de las víctimas y de la @JEP_Colombia durante más de una década. Valencia/Oviedo y De La Espriella y todos ustedes son lo mismo :Tienen jefe en el Ubérrimo”, ratificó.