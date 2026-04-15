De los 18 cuerpos encontrados en Apartadó, se identificó a joven que fue desaparecida en 2011

Anorí, Antioquia

A través de la estrategia de entregas dignas de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se logró la identificación y la entrega del cuerpo de Katherine Rivera, una joven entre los 18 y 20 años del municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño.

La madre de la joven, Flor María Londoño Londoño, se comunicó con la UBPD para reportar e iniciar el proceso de búsqueda en el 2019, pues no sabía de su hija desde enero del 2011, año de su desaparición.

En el proceso con la Unidad, Flor María le narró los hechos que envolvieron la desaparición de Katherine, quien habría sido desaparecida por un grupo armado que llegó a la finca donde vivían en zona rural del municipio del nordeste del departamento.

Los investigadores lograron identificar que la joven habría fallecido en los hechos rodeados por la violencia del conflicto en el 2014, aunque se reveló que no se pudo dar con el paradero del cuerpo; no obstante, el hermano de Katherine aportó información que amplió la búsqueda con la entrega de documentos y muestras de ADN.

La investigación también arrojó datos sobre la identidad posterior de la joven, quien se conocía como “Maryorí” y que habría estado en el Medio Atrato, puntualmente, en hechos ocurridos el 29 de mayo de 2014, a orillas del río Jedega en Murindó, en Antioquia donde ocurrió finalmente su fallecimiento.

Si bien el cuerpo continuaba en lugares desconocidos, entre 2022 y 2024, se realizó una intervención en el cementerio municipal de Apartadó, donde se ubicaron 18 cuerpos y uno era de sexo femenino.

Cuando los investigadores del Plan Regional de Búsqueda del Eje Bananero lograron analizar el cuerpo de la joven encontrada y se presentó la fotografía de Katherine a firmantes del Acuerdo de Paz y la Corporación Humanitaria Reencuentros.

Finalmente, junto con las pruebas de ADN brindadas por madre y hermano de Katherine y hubo una coincidencial que permitió identificarla y realizar posteriormente, la entrega a su familia.

Según Karina Salgado, investigadora integral del Plan Regional de Búsqueda Norte de Antioquia de la Unidad de Búsqueda, la acción humanitaria fue posible gracias al trabajo articulado con la Corporación Humanitaria Reencuentros y confirmantes del acuerdo de paz y también fue posible gracias al trabajo articulado entre dos grupos internos de trabajo territorial, el de Antioquia y el de Urabá región.

En Antioquia, según cifras de la UBPD, En Antioquia el registro de personas dadas por desaparecidas asciende a 27.442 y en el país, a 135.396 personas desaparecidas.