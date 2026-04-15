Autoridades capturan a presuntos responsables de extorsión y secuestro en el norte Antioqueño

Don Matías, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia, a través del Grupo GAULA Antioquia y en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), lograron la captura de alias “Julián” y alias “La Crespa”, captura que se dio en el municipio de Don Matías, en el norte Antioqueño.

Los implicados intimidaban a sus víctimas mediante amenzas presenciales con armas de fuego y por medio de llamadas telefónicas en las que se identificaban como integrantes de las discidencias de las FARC, afectando fincas ganaderas, porcicultoras y a la comunidad en general en los municipios de Don Matías, Santa Rosa de Osos y Entrerríos.

Según las autoridades, los hoy capturados obtenían rentas criminales mensuales que oscilarían entre los 100 y 200 millones de pesos, producto de actividades como la extorsión, el secuestro y la ejecución de falsos servicios.

Durante el hallanamiento se incautaron 02 armas de fuego tipo pistola, 01 arma de gas comprimido calibre 4.5, 02 juguetes bélicos tipo AK-47 de hidrogel, 03 proveedores, 92 cartuchos para pistola, 03 cascos, 01 motocicleta, 06 teléfonos celulares y 01 bolso con prendas utilizadas presuntamente para cometer dichos delitos.

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Alias “Julián” y alias “La Crespa” fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos que se les atribuyen.