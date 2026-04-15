🔴 Colombia vs Chile EN VIVO siga la transmisión del partido de la Liga de Naciones

La Selección Colombia femenina llega con confianza a este partido tras vencer 2-1 a Selección de Venezuela femenina en la jornada anterior, en un partido donde supo reponerse tras comenzar en desventaja. Los goles de Leicy Santos y Gisela Robledo le permitieron a la Tricolor remontar el marcador y sumar tres puntos clave que la mantienen en la parte alta de la tabla, igualada en unidades con Selección de Argentina.

En este formato, únicamente las dos primeras selecciones obtendrán el cupo directo a la Copa del Mundo, mientras que otras tres tendrán que disputar el repechaje internacional.

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El compromiso será determinante para las aspiraciones de Colombia, teniendo en cuenta que restan pocas jornadas para el final del torneo. Con partidos pendientes ante Argentina, Uruguay y Paraguay, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia sabe que sumar puntos en casa es fundamental para mantenerse en zona de clasificación directa y evitar complicaciones en la recta final.

Colombia buscará aprovechar su buen momento y el impulso anímico de la remontada anterior para dar un paso más hacia el objetivo principal: asegurar su lugar en el Mundial sin depender del repechaje y consolidarse como una de las selecciones más fuertes del continente.

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