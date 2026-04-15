Cerca de 900 docentes en Boyacá se suman a paro nacional por crisis en salud del magisterio

Reclamos por fallas en la atención médica y retrasos en el pago de prestaciones sociales del magisterio

Boyacá

El departamento de Boyacá se suma este miércoles a la jornada nacional de paro de 24 horas convocada por el magisterio colombiano, con movilizaciones tanto en Bogotá como en diferentes municipios del territorio, en medio de reclamos por la implementación del modelo de salud y el pago de prestaciones sociales.

La presidenta de Sindimaestros Boyacá, Luz Helena Benavides, explicó que una de las principales concentraciones se realiza en la capital del país, a donde se desplazan delegaciones desde varias subregiones. “La convocatoria más grande va a estar en la ciudad de Bogotá, donde vamos a salir de diferentes sitios con buses, con los maestros que desean participar”, indicó.

Según detalló, docentes de municipios como Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Garagoa y San Luis de Gaceno se movilizan hacia Bogotá, mientras que otros grupos permanecen en el departamento adelantando jornadas de protesta en sus ciudades. “Los comités zonales y municipales van a organizar diferentes movilizaciones en cada municipio o zona”, agregó.

En Boyacá, las principales concentraciones se desarrollan en tres ciudades. En Tunja, los docentes marchan desde el sector de El Nogal hasta las oficinas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ubicadas sobre la avenida Norte. En Duitama, la movilización parte del Parque Recreacional del Norte, y en Sogamoso, desde el sector del río Chicamocha. Todas las actividades están programadas a partir de las 9:00 de la mañana.

Benavides enfatizó que el eje central de la protesta es la situación del sistema de salud del magisterio. “El tema central es la defensa y la estabilización del modelo de salud contenido en el Acuerdo 03, que es el que nos rige. Estamos pidiendo su implementación, ya que hace dos años iniciamos con esta nueva etapa y no se ha concretado totalmente”, afirmó.

Asimismo, la dirigente sindical señaló inconformidades con la administración de recursos por parte de la Fiduprevisora, especialmente por retrasos en el pago de prestaciones sociales. “También ha habido demoras en algunas prestaciones sociales, las cuales estamos exigiendo que se paguen oportunamente y que haya continuidad en estos procesos”, sostuvo.

En cuanto a la participación, la presidenta de Sindimaestros indicó que se tiene un consolidado de aproximadamente 300 docentes que viajaron a Bogotá, mientras que entre 500 y 600 maestros participan en las movilizaciones en el departamento, para un total cercano a 800 o 900 educadores en esta jornada de paro en el departamento.

Frente a la prestación del servicio educativo, Benavides aclaró que la suspensión de clases depende de la decisión individual de cada institución. “El paro es de 24 horas y donde el docente se haya declarado en paro, las instituciones podrían definir si hace o no clases. El jueves retomaremos con la normalidad que corresponde”, explicó.

También, indicó que serán las instituciones educativas las encargadas de informar a la comunidad sobre posibles ajustes en la jornada académica. “Cada docente debe informar a su rector o superior para que la institución pueda tomar decisiones frente a la suspensión de clases o la reorganización de actividades, dependiendo de cada caso”, concluyó.