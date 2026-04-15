Cayó en Cali presunto nexo entre el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa

En Cali fue capturado un hombre requerido por autoridades de Estados Unidos por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, en medio de un operativo conjunto entre Interpol y la Policía Nacional.

El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control de la Policía Metropolitana de Cali, en el sector de Paso del Comercio, al norte de la ciudad. El capturado era buscado mediante circular roja de Interpol.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el señalado coordinaba el envío de grandes cargamentos de droga hacia el exterior mediante lanchas rápidas y embarcaciones tipo semisumergible.

Según las autoridades, su nivel de peligrosidad estaría relacionado con presuntas alianzas criminales entre el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, estructuras dedicadas al narcotráfico transnacional.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, indicó que el capturado sería una pieza clave en la articulación de estas redes ilegales.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes y se encuentra en proceso de judicialización, a la espera de definir su situación frente a la solicitud de extradición.