Vuelven a capturar a fleteros que fueron dejados en libertad en Bogotá: Galán pide sean encarcelados

Este martes 14 de abril, la Policía Metropolitana volvió a capturar a dos fleteros que ya habían sido capturados en los últimos meses en Bogotá por hurto, pero fueron liberados y siguieron delinquiendo.

Es por eso que, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció con indignación sobre este hecho.

“La vez pasada los liberaron, a pesar del porte ilegal de armas, estaban ad portas de cometer un nuevo fleteo y les inmovilizaron lo vehículos, pero los liberaron porque no tenían antecedentes”, aseguró el mandatario.

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Esta segunda captura también se da por porte ilegal de armas y como se movilizaban en un vehículo tipo taxi, fue inmovilizado.

“Yo espero que esta vez sí queden tras las rejas. No podemos seguir con la Policía capturando y los sueltan, capturando y los sueltan y así sucesivamente”, agregó Galán.

Banda delincuencial ‘La Gorda’

Los capturados pertenecen a la banda delincuencial ‘La Gorda’ que se dedica a robar a personas que acaban de salir de una entidad financiera para robarles el dinero.

Los robos los hacen de forma violenta con el uso de armas de fuego y estarían vinculados en al menos cinco de estos casos.