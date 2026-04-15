Así será la visita del candidato presidencial, Iván Cepeda Castro este 17 de abril

Tunja

El recién elegido Representante a la Cámara por Boyacá por el Pacto Histórico, José Luis Bohórquez, confirmó la visita del candidato presidencial Iván Cepeda Castro este viernes 17 de abril a las 2:00 p.m. en la plazoleta Las Nieves de Tunja. El evento contará con tarima, sonido y actividades culturales, y reunirá a movimientos sociales, aliados políticos y comunidades de distintas provincias del departamento.

La jornada iniciará con intervenciones de organizaciones sociales y credenciales políticas de Boyacá, además de presentaciones culturales como batucadas y murgas. Delegaciones de regiones como Lengupá, Miraflores, Norte de Gutiérrez, Occidente y Magdalena Medio se sumarán al encuentro, mostrando la amplitud de la convocatoria. Aunque la fórmula vicepresidencial, Aida Quilcue, no podrá asistir por compromisos en Risaralda, voceros de la minga indígena estarán presentes para acompañar el acto.

“Todos y todas estamos invitados a acudir a escuchar directamente, sin ningún tipo de intermediario, al compañero Iván Cepeda, quien viene a expresar su propuesta, quien viene a contarle a Boyacá que es lo que está pensando en su campaña y en su posible gobierno”, aseguró Bohórquez López.

El exalcalde de Duitama explicó que el programa de Cepeda busca profundizar el plan “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, con énfasis en tres ejes centrales:

Reforma agraria y entrega de tierras: Cepeda plantea continuar con la adjudicación de tierras a campesinos. En Boyacá ya se han entregado cerca de 4.000 títulos, beneficiando municipios como Zotaquirá y Puerto Boyacá. La meta nacional es alcanzar los 2 millones de hectáreas.

Cepeda plantea continuar con la adjudicación de tierras a campesinos. En Boyacá ya se han entregado cerca de 4.000 títulos, beneficiando municipios como Zotaquirá y Puerto Boyacá. La meta nacional es alcanzar los 2 millones de hectáreas. Transición energética y turismo sostenible: Se impulsará la instalación de paneles solares en emprendimientos turísticos de Boyacá, con el objetivo de reducir costos de energía y promover la sustentabilidad en un sector clave para la economía regional.

Se impulsará la instalación de paneles solares en emprendimientos turísticos de Boyacá, con el objetivo de reducir costos de energía y promover la sustentabilidad en un sector clave para la economía regional. Recuperación del sistema férreo: La modernización de la línea férrea del corredor central busca mejorar la conectividad con Bogotá y reactivar un sistema abandonado por décadas. Aunque municipios como Duitama enfrentan retos por el paso del tren en zonas urbanas, la apuesta es fortalecer el transporte férreo como alternativa estratégica.

Control político y autocrítica

El congresista subrayó que acompañará las propuestas de Cepeda, pero ejercerá control político desde el legislativo.

“Sea el gobierno de izquierda o de derecha, les voy a hacer control político, porque yo no me debo a una ideología en sí misma, me debo a la gente que votó por mí”.

También señaló la necesidad de mayor autocrítica en la izquierda y de conformar gobiernos con los mejores perfiles, evitando la corrupción en las instituciones.

Bohórquez reiteró que el encuentro será un espacio para escuchar directamente al candidato:

“Iván dice que prefiere ir a las plazas a hablar con la gente directamente y no quedarse solamente en entrevistas. Queremos que Boyacá escuche de primera mano sus propuestas”, dijo.

El representante pidió buen clima para la jornada, aunque aseguró que, incluso con lluvia, la ciudadanía acudirá a escuchar a Cepeda. La seguridad será un aspecto clave, dado el contexto nacional, pero se garantizarán espacios de participación para los movimientos sociales.