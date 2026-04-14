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14 abr 2026 Actualizado 16:12

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BARCELONA, SPAIN - APRIL 08: Lamine Yamal of FC Barcelona is challenged by Julian Alvarez and Jorge Resurreccion &#039;Koke&#039; of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between FC Barcelona and Club Atlético de Madrid at Camp Nou on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

BARCELONA, SPAIN - APRIL 08: Lamine Yamal of FC Barcelona is challenged by Julian Alvarez and Jorge Resurreccion 'Koke' of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between FC Barcelona and Club Atlético de Madrid at Camp Nou on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images) / Alex Caparros - UEFA

BARCELONA, SPAIN - APRIL 08: Lamine Yamal of FC Barcelona is challenged by Julian Alvarez and Jorge Resurreccion &#039;Koke&#039; of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between FC Barcelona and Club Atlético de Madrid at Camp Nou on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

🔴EN VIVO Atlético de Madrid vs. Barcelona: se juega todo en la vuelta de los cuartos de final

Los rojiblancos llegan con un 2-0 a favor, mientras los blaugranas necesitan una remontada para seguir en Champions.

Atlético de Madrid recibe a FC Barcelona en un duelo decisivo por los cuartos de final de la UEFA Champions League, con la serie inclinada a favor del conjunto colchonero tras su triunfo 2-0 en la ida. El equipo de Diego Simeone ha sabido competir en Europa y confía en su fortaleza como local para sostener la ventaja y asegurar su clasificación.

El panorama es mucho más exigente para el Barcelona, ahora dirigido por Hansi Flick, que está obligado a ganar por al menos dos goles para igualar la eliminatoria. Aunque llega con buen impulso tras su reciente victoria en liga, su rendimiento como visitante en Champions ha sido irregular, lo que aumenta la presión de cara a este compromiso.

Se espera un partido con propuestas opuestas: un Atlético ordenado, que priorizará la solidez defensiva, y un Barcelona volcado al ataque desde el inicio. La historia reciente favorece a los madrileños en este tipo de escenarios, mientras que los catalanes necesitan una actuación casi perfecta para cambiar el rumbo de la serie.

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