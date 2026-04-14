“Nuestras voces crearon una química que le llegaba al público”: José Carreras sobre Los Tres Tenores

Este martes, el tenor español José Carreras estuvo en entrevista en 6AM W conversando sobre su próximo concierto en Colombia, el 13 de mayo, en el Movistar Arena de Bogotá.

El maestro Carreras recordó en la entrevista sus inicios en la ópera, diciendo: “Sí, yo tenía interés desde siempre por la ópera, después de haber visto una película sobre la vida de Enrico Caruso, protagonizada por Mario Lanza, esta película despertó algo en mí, algo que yo llevaba adentro para el canto. Entonces surgió la posibilidad de cantar el papel de Trujillo, un papel de un niño en un pasaje del Quijote de Cervantes, y la música era de un compositor español muy importante como Manuel Lezalla”.

“Empecé a los 11 años y mi familia me dijo, muy bien, lo has hecho muy bien, pero ahora estudiar las cosas terrenales. Empecé a estudiar los cursos que corresponden a un chico de lo que era mi edad en aquel momento. Pero luego, con 16-17 años, yo continuaba con la gran ilusión de mi vida, que era poder cantar. Y entonces empecé a estudiar canto. Antes había estudiado piano y solfeo en el Conservatorio de Barcelona”, agregó.

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Con respecto al debate de que los cantantes de ópera interpreten música popular comento que “bueno, yo tengo que decir que ”West Side Story" es algo más que música popular, es una composición maravillosa de Leonard Bernstein y creo que estamos todos de acuerdo en eso, pero además piense que ahora que hablábamos de Caruso, Caruso fue el primero en cantar música que no era operística, Caruso cantó desde el primer momento las canciones de su Nápoles natal, las maravillosas canciones napoletanas, y todos los grandes señores han cantado siempre música más popular y música que no es operística, hablemos de Gigli,hablemos de Di Stefano, hablemos de los grandes de todos los tiempos”.

Hablando del éxito de Los Tres Tenores, “yo creo que nuestras voces, y nuestras muy distintas entre ellas, y nuestras personalidades aún más distintas entre ellas, crearon una química que le llegaba al público, y le llegaba al público un público quizá no muy familiarizado con la ópera, con la música, entre comillas, seria, y esto creo que ha sido el éxito importante de Los Tres Tenores, que llegar a un tipo de público más general, no solamente al público operístico por excelencia”.

“No fue para nada difícil, teníamos un gran respeto a nivel artístico y personal a cada uno de nosotros. Además piense que Luchano y Plácido y yo evidentemente también éramos aficionados a los tenores, éramos fans de los tenores y cantar los tres juntos, repito, con esta diversidad de personalidad y de voz hizo que se creara esta atmósfera que llegó tan maravillosamente bien al público”, comentó sobre su relación con Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.

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“Bueno, yo tuve la idea, ya que era un momento que acababa de pasar a momentos difíciles, al recuperarme pensé, bueno, pues vamos a hacer un concierto especial, no un concierto maratoniano con 15 sopranos, 12 tenores, 4 barítonos y 7 bajos”, reveló acerca de la creación de los Tres Tenores.

“Los tres tenores que en aquel momento eran quizás los más populares y los que cantaban más a menudo en los grandes teatros del mundo y que hacían las grabaciones discográficas de las óperas más importantes. Esta fue la idea, yo hablé personalmente con Plácido, hablé personalmente con Luchano y desde el primer momento estuvieron muy de acuerdo, estuvieron entusiastas, diría yo, de poder hacer este concierto y así empezó, entonces personas adecuadas en el mundo del espectáculo, en fin, se puso en todo este acuerdo para que esto se pudiera realizar”, expresó.

Pasando al tema de lucha contra la Leucemia y si creía que iba a volver a cantar, confiesa: “Bueno, porque voy a negarlo, sí, claro, yo no sabía cómo iba a desarrollarse esta enfermedad, una enfermedad tan dura, tan severa como la leucemia. Tuve la suerte de estar en manos de científicos extraordinarios, tuve la suerte de contar incondicionalmente con mi familia y mis amigos más próximos, y he sido un hombre muy afortunado, pude vencer la batalla, y en el momento que yo vencí la batalla, los médicos me dieron luz verde, yo lo primero que hice fue cantar. Al final de un año y de 11 meses de hospital, estaba ya cantando en Barcelona, en mi ciudad natal, o sea que en este sentido no puedo más que darme cuenta de la suerte extraordinaria que he tenido en la vida”.