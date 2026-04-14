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14 abr 2026 Actualizado 03:17

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Muere a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de los Enanitos Verdes

Staiti falleció este lunes por la tarde, tras sufrir complicaciones de salud.

CORAL GABLES, FLORIDA - OCTOBER 05: Felipe Staiti attends the 2023 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on October 05, 2023 in Coral Gables, Florida. (Photo by Ivan Apfel/WireImage)

CORAL GABLES, FLORIDA - OCTOBER 05: Felipe Staiti attends the 2023 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on October 05, 2023 in Coral Gables, Florida. (Photo by Ivan Apfel/WireImage) / Ivan Apfel

CORAL GABLES, FLORIDA - OCTOBER 05: Felipe Staiti attends the 2023 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on October 05, 2023 in Coral Gables, Florida. (Photo by Ivan Apfel/WireImage)

Matheo

Este jueves se conoció la noticia de la muerte del guitarrista y miembro fundador de la banda de rock argentina Los Enanitos Verdes, Felipe Stiati.

El músico y compositor argentino estaba internado en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza.

Falleció este lunes por la tarde, tras sufrir complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por el subsecretario de cultura de Mendoza, Diego Gareca.

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“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. ​Recordaremos para siempre tu música", escribió a través de sus redes sociales.

Según el medio Los Andes, a finales de 2024, contrajo una infección bacteriana en México tras las celebraciones de los 40 años de su disco homónimo y una exitosa gira por Latinoamérica.

Esa infección lo llevó a una deshidratación profunda que le hizo perder 15 kilos y afectó su musculatura vocal.

A raíz de esto, la agrupación canceló presentaciones en Chile, Colombia y Perú.

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Se encontraba en proceso de recuperación con la ayuda de fonoaudiólogos para retomar su fuerza vocal.

Los Enanitos planeaban una gira por Estados Unidos junto a los Hombres G para junio y julio de 2026.

Además, estaban trabajando en un álbum de grandes éxitos en el que reversionarían sus clásicos, con varios invitados nacionales e internacionales.

Staiti era el único miembro fundador de los Enanitos Verdes desde la muerte de Marciano Cantero, en septiembre de 2022, por problemas renales.

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