Celia Cruz, Iron Maiden y Oasis hacen parte de la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll

Este lunes se anunció la nueva clase del Salón de la Fama del Rock & Roll 2026.

Entre los nuevos miembros se encuentran: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Este año se presentó la mayor cantidad de nominados con un total de 17.

Nueve aspirantes no fueron seleccionados para este año: The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink y Shakira.

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Este año hay en total 18 nuevos miembros, ya que los otros diez no ingresan como “intérpretes”, sino en las categorías de ‘Influencia Temprana’, ‘Excelencia Musical’ y el ‘Premio Ahmet Ertegun’, entre los que se encuentran: Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, Rick Rubin y Ed Sullivan.

Estos homenajeados fueron anunciados en directo durante un episodio de “American Idol” el lunes por la noche, por el jurado, Lionel Richie, miembro del Salón de la Fama de 2022, y su conductor, Ryan Seacrest, en un episodio temático del Salón de la Fama.

La ceremonia de inducción tendrá lugar el 14 de noviembre en Los Ángeles y se podrá ver en Disney+ en diciembre.

Collins ya era miembro del Salón de la Fama como integrante de Genesis, pero este año fue la primera vez que figuró en la lista de candidatos como solista.

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Otros artistas que ingresan tras su primera nominación son Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Oasis, Iron Maiden y Joy Division/New Order fueron elegidos en su tercer intento.

Sade, Billy Idol y Fela Kuti fueron nominados por segunda vez.

Celia Cruz, Queen Latifah y MC Lyte nunca habían sido nominadas.