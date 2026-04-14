Madonna confirma su regreso con la segunda parte de su exitoso álbum ‘Confessions on a Dancefloor’

La cantautora, productora discográfica y actriz estadounidense, Madonna, confirmó su regreso a la música con la segunda parte de su exitoso álbum de 2005, ‘Confessions on a Dancefloor’.

Este martes, “la reina del pop” eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y publicó la frase “Time Goes By So Slowly...”, parte de la letra de su sencillo “Hung Up” de 2005.

Además, al ingresar a su página web aparece la frase “Confessions II”.

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Madonna lleva dando pistas sobre el proyecto desde diciembre de 2024, confirmando que había vuelto al estudio con Stuart Price, el productor del álbum original ganador del Grammy en 2007.

En septiembre, Madonna renovó su contrato con Warner Records, sello con el que comenzó su carrera en 1982, bajo el nombre de Sire Records.

‘Confessions on a Dance Floor’ es el décimo álbum de estudio de Madonna, lanzado en 2005.

Incluye influencias de la música disco de los años 70 y el electropop de los 80, así como de la música de club de los años 2000.

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Las canciones incluyen samples y referencias a la música de otros artistas orientados al baile como ABBA, Donna Summer, Pet Shop Boys, Bee Gees y Depeche Mode.

Del disco se desprendieron los sencillos “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” y “Jump”.

El disco recibió el Grammy al ‘Mejor álbum de música dance o electrónica’ en 2007.