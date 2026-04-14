Bloqueos golpean la economía y el abastecimiento en Norte de Santander

Norte de Santander.

Los bloqueos viales que se mantienen en Norte de Santander ya están generando un fuerte impacto en la economía regional, el abastecimiento y la prestación de servicios esenciales, según lo advirtió la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a través de un comunicado.

De acuerdo con el gremio, las afectaciones han escalado rápidamente, comprometiendo corredores estratégicos para el transporte de mercancías entre Cúcuta y otras ciudades del país, lo que pone en riesgo la estabilidad del sector productivo y el acceso a bienes básicos.

La ANDI señaló que en solo tres días las pérdidas por el desabastecimiento de gas natural superan los 381 millones de pesos, mientras que sectores como el avícola enfrentan situaciones críticas, con aves de un día de nacidas y huevos fértiles atrapados en las vías si posibilidad de movilización.

Además, el impacto se extiende a la logística y el comercio. El valor de las mercancías que circulan diariamente por estos corredores puede alcanzar los 120.000 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del golpe económico.

A esto se suma la reducción en inventarios y la parálisis en exportaciones, reflejada en caídas diarias en operaciones logísticas.

En materia de transporte y conectividad, la situación también es compleja. La suspensión del transporte intermunicipal está afectando la movilidad de más de 100 mil pasajeros diarios, mientras que las dificultades en el suministro de insumos médicos ya comienzan a sentirse en centro de salud.

“La competitividad y la paz social de nuestra región no pueden ser rehenes de bloqueos que destruyen el tejido empresarial y el bienestar de la población”, advirtió el gremio en el comunicado.

Finalmente, los empresarios hicieron un llamado urgente a las autoridades para priorizar el diálogo y garantizar corredores humanitarios que permitan el paso de alimentos, medicamentos y combustibles, evitando que la crisis siga profundizándose en el departamento.