Horóscopo del profesor Salomón HOY 14 de abril de 2026: Capricornio y Acuario, ojo con su salud

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este 14 de abril, donde signos como Aries, Géminis y Piscis descubrirán malas energías que les rodean, mientras que signos como Capricornio y Acuario deben ser precavidos con su salud.

El 14 de abril (1 del liderazgo + 4 de la fuerza = 5) destaca por ser el número del milagro. A quienes nacen en este día —entre los que se encuentra el mismo profesor Salomón— se les considera personas que están al servicio de los demás, que tienen un buen corazón, generosas, aunque de temperamento un poco fuerte, ya que el número cuatro les marca ser radicales en las cosas exigentes. Su número es el 3890.

El profesor Salomón le recomienda encender una vela de color blanco. Pídale al Señor de los Milagros por esa necesidad que tiene para que pueda interceder de una manera especial con esta oración y se solucione pronto.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el verde .

. El número, 6044 .

. El alimento para comer: Aguacate.

Por otro lado, la luna está en cuarto menguante, que señala una época idónea para limpiar, cambiar y transformar las dinámicas que está llevando.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se viene una época de verdades. Muy pronto vendrán noticias negativas de personas que habrán traicionado su confianza y eso le hará cuestionarse sobre las relaciones que ha mantenido innecesariamente, mas eso no será lo único que pase. También se vienen noticias importantes que proyectarán su desarrollo personal a niveles altos. Así, será una época de descubrimiento relacional y propio.

Número: 5890

Tauro

Tome las cosas con calma. Ahora mismo es importante mantener la compostura, ya que se vienen decisiones importantes. El tarot habla de que va a estar un poco incómodo(a) por algunas situaciones, ya sea en el trabajo, en la casa, entre amigos, pero tenga paciencia y mire cómo puede solucionar las cosas de la mejor forma posible. Añadido a esto, habrá una oportunidad de negocios que dé un movimiento financiero positivo para usted.

Número: 9350

Géminis

¡OJO! Los arcanos están sintiendo que alguien está haciendo ataques psíquicos o está esparciendo envidias o amarres alrededor suyo. Si ha sentido un poquito de inseguridad o miedo, es probable que sea por esto. Por lo tanto, hágase un baño especial o limpia de energías y cargue con un amuleto para protegerse.

Número: 5930

Cáncer

Tenga cuidado con la digestión. Parte del estómago o algo relacionado con esto le va a estar molestando, por lo que debe aprender a clasificar los alimentos que le convienen o que no sirven. También es importante que busque la unión con su familia. Es una buena época para dejar fluir sus sentimientos y descubrir el sentimiento de amor, tanto con una pareja como con sus cercanos.

Número: 7859

Leo

Se vienen movimientos relacionados con su hogar y pronto tendrán buenos resultados, por lo que se recomienda cuidar sus bienes para esta bonanza. También van a llegar noticias del extranjero, algo como personas donde están viajando, comunicaciones o cosas de este estilo.

Número: 3599

Virgo

Viene una gran bendición de Dios en lo económico. Tendrá inspiración para hallar cosas en las que innovar y ser creativo(a). Relacionado a esto, tenga en cuenta que la balanza está respondiendo a sus esfuerzos. Si ha sido bueno o malo con sus cercanos, esto se le devolverá en mayores magnitudes.

Número: 4459

Libra

Va a ser este un periodo de tranquilidad. Su trabajo y economía fluirán de buena manera, no tendrá mayores problemas e incluso algunos integrantes de este signo tendrán oportunidades de viaje muy interesantes. Si hay algo de lo que estar pendiente, lo recomendable sería hacer preguntas, aunque parezcan obvias, para evitar malentendidos y mantener una buena racha.

Número: 1563

Escorpio

Muchos integrantes de este signo han tenido muy mala suerte con el amor y ya es momento de ser críticos y entender que hay que hacer cambios en su personalidad para que las energías se tornen a su favor. Tenga en cuenta que, carmáticamente, esta casa zodiacal estará rodeada de enemigos y desencuentros, pero no necesita ser agresivo(a) ni creer que todo el mundo está en su contra.

Número: 1728

Sagitario

La vida da muchas vueltas. Va a estar muy contento debido a que las cosas de las que estaba seguro de que ya había perdido volverán a sus manos. Viene una grata sorpresa, una recuperación emocional y algo importante que lo va a llenar de mucha alegría; esté al pendiente.

Número: 7770

Capricornio

El ángel de la abundancia está moviéndose sobre esta casa zodiacal. Verá bendiciones en lo económico y lo laboral, recibiendo recompensas por su buen trabajo. Sin embargo, es importante que revise su salud, ya que podrá estar teniendo dolor en su espalda, así que prevenga que esto sea señal de algo más grave.

Número: 7840

Acuario

Viene estabilidad para el trabajo, por lo que recibirá buenas noticias en caso de necesitar un auxilio en este sentido. No obstante, sí es importante que cuide sus pies durante este tiempo. Evite salidas exigentes o hágase un chequeo médico si ya hay una afección.

Número: 1133

Piscis

A la par de Aries, las personas de este signo van a descubrir a alguien que estaba haciéndole mala energía, y parte de eso es lo que le tiene con esa actitud. Saque esos demonios que le atormentan de negatividad, sin ganas de vivir, de tristeza, amargura. Usted brilla cada vez que se levanta y deja ver su dignidad ante la gente.

Número: 8409

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