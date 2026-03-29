Calendario lunar abril 2026: mejores días para cortarse el pelo para que crezca rápido y sano

La práctica del cuidado capilar lunar indica que el poderoso influjo de la Luna, conocida por su capacidad para influir sobre las mareas, también puede tener un impacto significativo en la vitalidad del cabello. Al adoptar un calendario lunar, se busca establecer una rutina saludable de tratamientos y recortes, optimizando los resultados deseados, ya sea velocidad o grosor.

Para aquellas personas que priorizan que el cabello crezca con mayor rapidez, la tradición dicta que se deben buscar los días en los que la Luna esté en fase ascendente o Creciente. Este periodo, comprendido entre la Luna Nueva y la Luna Llena, se considera el momento más nutritivo del ciclo, propicio para atraer los objetivos deseados.

La Luna Llena es considerada el momento de mayor potencia, ideal para realizar el “corte de crecimiento” que impulsa la velocidad.

Según los expertos de astrología, la luna sí tiene mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, esto dependerá del cambio que quiera tener,es decir, hay una fecha específica para tenerlo más sano y brillante, como también hay un periodo para asegurar su fortalecimiento o su rápido crecimiento.

Calendario lunar abril 2026

Luna llena: 2 de abril de 2026

2 de abril de 2026 Cuarto menguante: 10 de abril de 2026

10 de abril de 2026 Luna nueva: 17 de abril de 2026

17 de abril de 2026 Cuarto creciente: 24 de abril de 2026

Días para cortarse el pelo en abril 2026, según las fases lunares

Si quiere que le crezca más fuerte, deberá hacer un corte en los “días raíz” o “periodos raíz”:

El miércoles 1 de abril todo el día.

todo el día. El martes 28 de abril todo el día.

todo el día. El miércoles 29 de abril todo el día.

todo el día. El jueves 30 de abril todo el día.

Si quiere que le crezca rápido, deberá hacerse un corte en:

El miércoles 15 de abril todo el día.

todo el día. El jueves 16 de abril todo el día.

todo el día. El viernes 17 de abril hasta las 5 de la tarde.

¿Cuándo depilarse en abril?